В Японии компании Mitsui Chemicals и Development Bank of Japan (DBJ) приобретут производителя материалов для микросхем JSR у государственного инвестиционного фонда Japan Investment Corp (JIC). Стоимость сделки составит 1,84 трлн иен, или $11,61 млрд.

Сделка с JIC

Покупателями выступят Mitsui Chemicals и DBJ, а продавцом — JIC. О запланированном приобретении говорится в документе, на который ссылается Channel NewsAsia. Издание опубликовало сообщение 9 ноября 2026 года и указало Reuters в качестве источника информации. В документе JIC назван фондом с государственной поддержкой.

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Финансирование сделки

JSR производит материалы для изготовления микросхем. Для частичного финансирования сделки Mitsui Chemicals продаст акции на сумму до 150 млрд иен.

В сообщении также приведен валютный курс: один доллар США равнялся 158,45 иены. По этому курсу сумму сделки в иенах оценили в $11,61 млрд.

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