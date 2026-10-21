21 października u wybrzeży Omanu, w pobliżu Cieśniny Ormuz, nieznany pocisk uderzył w tankowiec, w wyniku czego na statku wybuchł pożar. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na brytyjską agencję UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Tankowiec rzucił kotwicę

Według UKMTO statek znajdował się 11 mil morskich, czyli około 20 kilometrów, od miasta Bukha w Omanie. Po incydencie tankowiec rzucił kotwicę.

Agencja poinformowała, że wszyscy członkowie załogi są bezpieczni. Na ten moment nie ma doniesień o wpływie incydentu na środowisko.

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Sytuacja w Cieśninie Ormuz

Jak zaznacza publikacja, przed rozpoczęciem wojny na Bliskim Wschodzie przez Cieśninę Ormuz transportowano około 20% światowych wolumenów ropy naftowej i gazu. Asharq Al-Awsat pisze również, że w ostatnich dniach wzrosła liczba ataków na statki próbujące przepłynąć tym szlakiem wodnym.

Według publikacji USA eskortują przez cieśninę więcej statków, podczas gdy Teheran dąży do kontrolowania ich przepływu. Negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem, jak informuje Asharq Al-Awsat, znalazły się w martwym punkcie.

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