Невідомий снаряд уразив танкер біля Оману — Asharq Al-Awsat

21 жовтня біля узбережжя Оману, неподалік Ормузької протоки, невідомий снаряд уразив танкер, унаслідок чого на судні виникла пожежа. Про це з посиланням на Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) повідомляє Asharq Al-Awsat.

Танкер став на якір

За даними UKMTO, судно перебувало за 11 морських миль, або приблизно 20 кілометрів, від міста Буха в Омані. Після інциденту танкер став на якір.

У відомстві повідомили, що всі члени екіпажу перебувають у безпеці. На цей момент повідомлень про вплив інциденту на довкілля не надходило.

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Ситуація в Ормузькій протоці

Як зазначає видання, до початку війни на Близькому Сході через Ормузьку протоку транспортували близько 20% світових обсягів нафти й газу. Asharq Al-Awsat також пише, що останніми днями кількість атак на судна, які намагаються пройти водним шляхом, зросла.

За даними видання, США супроводжують більше кораблів через протоку, тоді як Тегеран прагне контролювати їхній прохід. Переговори між Вашингтоном і Тегераном, за повідомленням Asharq Al-Awsat, зайшли в глухий кут.

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