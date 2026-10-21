21 октября у побережья Омана, недалеко от Ормузского пролива, неизвестный снаряд поразил танкер, вследствие чего на судне возник пожар. Об этом со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщает Asharq Al-Awsat.

Танкер встал на якорь

По данным UKMTO, судно находилось в 11 морских милях, или примерно в 20 километрах, от города Буха в Омане. После инцидента танкер встал на якорь.

В ведомстве сообщили, что все члены экипажа находятся в безопасности. На данный момент сообщений о влиянии инцидента на окружающую среду не поступало.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ситуация в Ормузском проливе

Как отмечает издание, до начала войны на Ближнем Востоке через Ормузский пролив транспортировали около 20% мировых объемов нефти и газа. Asharq Al-Awsat также пишет, что в последние дни количество атак на суда, пытающиеся пройти водным путем, возросло.

По данным издания, США сопровождают больше кораблей через пролив, тогда как Тегеран стремится контролировать их проход. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном, как сообщает Asharq Al-Awsat, зашли в тупик.

Читай нас в