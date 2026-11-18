Amerykańska firma Nvidia zapewni dodatkowe finansowanie na rozbudowę dwóch zakładów produkcyjnych Samsung Electro-Mechanics w Korei Południowej. Środki mają wesprzeć zwiększenie produkcji platform obliczeniowych Nvidii w obliczu rosnącego światowego popytu na infrastrukturę sztucznej inteligencji, podaje Korea Herald.

Podłoża dla nowych GPU

Samsung Electro-Mechanics, producent komponentów elektronicznych powiązany z Samsung Electronics, poinformował, że współpraca skupi się na zwiększeniu dostaw zaawansowanych podłoży do obudów półprzewodnikowych. Są one przeznaczone dla procesorów graficznych Nvidii nowej generacji.

Nowe porozumienie kontynuuje strategiczne partnerstwo zawarte przez firmy miesiąc wcześniej w sprawie dostaw takich podłoży. Podczas nocnej rozmowy dotyczącej wyników finansowych Nvidia ogłosiła również nowe umowy z Samsung Electro-Mechanics i innymi kluczowymi partnerami, aby zapewnić dodatkowe moce produkcyjne podłoży oraz rozszerzyć możliwości istniejących zakładów.

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Masowa produkcja do 2029 roku

Samsung Electro-Mechanics planuje wykorzystać finansowanie do stworzenia pełnoskalowego systemu masowej produkcji do 2029 roku. Firmy zamierzają również rozszerzyć partnerstwo na wielowarstwowe kondensatory ceramiczne. Komponenty te pomagają zapewnić stabilne zasilanie procesorów dla systemów sztucznej inteligencji.

Prezes Samsung Electro-Mechanics Chang Dok-hyeon oświadczył, że połączenie technologii mikrowytwarzania podłoży i niezawodnych kondensatorów ceramicznych umożliwi terminowe dostarczanie platform Nvidii na światowy rynek przy wysokich parametrach wydajności i jakości.

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