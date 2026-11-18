Американская Nvidia предоставит дополнительное финансирование для расширения двух производственных предприятий Samsung Electro-Mechanics в Южной Корее. Средства должны поддержать увеличение производства вычислительных платформ Nvidia на фоне растущего мирового спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта, сообщает Korea Herald.

Подложки для новых GPU

Samsung Electro-Mechanics, производитель электронных компонентов, аффилированный с Samsung Electronics, заявил, что сотрудничество будет сосредоточено на наращивании поставок передовых подложек для корпусирования полупроводников. Они предназначены для графических процессоров Nvidia следующего поколения.

Новое соглашение продолжает стратегическое партнерство, заключенное компаниями месяцем ранее относительно поставок таких подложек. Во время ночного звонка по финансовым результатам Nvidia также объявила о новых соглашениях с Samsung Electro-Mechanics и другими ключевыми партнерами, чтобы обеспечить дополнительные мощности для производства подложек и расширить возможности действующих заводов.

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Массовое производство к 2029 году

Samsung Electro-Mechanics планирует использовать финансирование для создания полномасштабной системы массового производства к 2029 году. Компании также намерены распространить партнерство на многослойные керамические конденсаторы. Эти компоненты помогают обеспечивать стабильное электропитание процессоров для систем искусственного интеллекта.

Генеральный директор Samsung Electro-Mechanics Чан Док Хён заявил, что сочетание технологий микропроизводства подложек и надежных керамических конденсаторов позволит своевременно поставлять платформы Nvidia на мировой рынок с высокими показателями производительности и качества.

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