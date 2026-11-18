Nvidia poinformowała, że jej kwartalna sprzedaż podwoiła się w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i po raz pierwszy przekroczyła 100 mld dolarów. Po opublikowaniu wyników akcje producenta chipów wzrosły w handlu posesyjnym.

Oświadczenie tymczasowej szefowej

Tymczasowa dyrektorka generalna Nvidia, Colette Kress, oświadczyła, że szybki wzrost firmy trwa mimo rezygnacji jej założyciela Jensena Huanga. W pierwszych publicznych komentarzach po jego odejściu powiedziała, że plan rozwoju Nvidia jest realizowany zgodnie z harmonogramem, a ambicje firmy „nigdy nie były większe”.

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O wynikach finansowych i oświadczeniu Kress informuje BBC News. Nvidia jest producentem chipów, a Huang był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Propozycja powrotu

Wcześniej we wtorek Huang oświadczył, że ponowne kierowanie Nvidią byłoby dla niego zaszczytem. Według BBC opuścił stanowisko po doniesieniach o dwóch domniemanych pozamałżeńskich związkach, z których jeden rzekomo dotyczył osoby, która mogła być chińskim szpiegiem. Jak zaznacza BBC, rada dyrektorów firmy nie wykazała zainteresowania jego powrotem.

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