Nvidia сообщила, что ее квартальные продажи удвоились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и впервые превысили $100 млрд. После публикации результатов акции производителя чипов выросли на внебиржевых торгах.

Заявление временной руководительницы

Временная генеральная директорка Nvidia Коллетт Кресс заявила, что быстрый рост компании продолжается, несмотря на отставку ее основателя Дженсена Хуанга. В первых публичных комментариях после его ухода она сказала, что дорожная карта Nvidia выполняется по плану, а амбиции компании «никогда не были больше».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

О финансовых результатах и заявлении Кресс сообщает BBC News. Nvidia является производителем чипов, а Хуанг был одной из наиболее узнаваемых фигур в сфере искусственного интеллекта.

Предложение вернуться

Ранее во вторник Хуанг заявил, что для него было бы честью вновь возглавить Nvidia. По данным BBC, он покинул должность после сообщений о двух предполагаемых внебрачных связях, одна из которых якобы была с человеком, который мог быть китайским шпионом. Как отмечает BBC, совет директоров компании не проявил интереса к его возвращению.

Читай нас в