W Korei Południowej 16 listopada 2026 roku podstawowy indeks rynku akcji KOSPI spadł o 190,03 punktu, czyli o 3,59%, do 5 100,5 punktu. Był to trzeci z rzędu dzień spadków indeksu. Jak informuje Korea Herald, zagraniczni inwestorzy sprzedawali akcje spółek technologicznych w związku z obawami o perspektywy branży sztucznej inteligencji.

Wyprzedaż akcji technologicznych

Zagraniczni inwestorzy sprzedali akcje netto za 1,38 bln wonów, a inwestorzy instytucjonalni — za 451,26 mld wonów. Jednocześnie inwestorzy indywidualni kupili papiery wartościowe netto za 1,34 bln wonów.

Wolumen obrotu wyniósł 209,27 mln akcji o wartości 15,8 bln wonów, czyli około 11,8 mld dolarów. Liczba akcji, które potaniały, wyniosła 612, podczas gdy 263 pozycje zyskały na wartości.

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Straty największych spółek

Akcje Samsung Electronics straciły 4,47% i zamknęły sesję na poziomie 196 800 wonów. Notowania producenta chipów SK hynix spadły o 7,89% — do 1,12 mln wonów. Samsung Electro-Mechanics potaniał o 8,19%, a SK Square, spółka matka SK hynix, o 9,71%.

Akcje Hyundai Motor spadły o 1,48%. Won południowokoreański umocnił się o 1,9 wona względem dolara amerykańskiego: według stanu na godz. 15:30 czasu lokalnego kurs wynosił 1 335,7 wona za dolara.

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