В Южной Корее 16 ноября 2026 года базовый индекс фондового рынка KOSPI снизился на 190,03 пункта, или на 3,59%, до 5 100,5 пункта. Это стало третьим подряд днем падения индекса. Как сообщает Korea Herald, иностранные инвесторы продавали акции технологических компаний на фоне опасений относительно перспектив индустрии искусственного интеллекта.

Продажи технологических акций

Иностранные инвесторы продали акции на чистую сумму 1,38 трлн вон, институциональные инвесторы — на 451,26 млрд вон. В то же время частные инвесторы купили ценные бумаги на чистую сумму 1,34 трлн вон.

Объем торгов составил 209,27 млн акций стоимостью 15,8 трлн вон, или около 11,8 млрд долларов. Количество подешевевших акций составило 612, тогда как 263 позиции выросли в цене.

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Потери крупнейших компаний

Акции Samsung Electronics потеряли 4,47% и закрылись на уровне 196 800 вон. Котировки производителя чипов SK hynix упали на 7,89% — до 1,12 млн вон. Samsung Electro-Mechanics подешевела на 8,19%, а SK Square, материнская компания SK hynix, — на 9,71%.

Акции Hyundai Motor снизились на 1,48%. Южнокорейская вона укрепилась на 1,9 воны по отношению к доллару США: по состоянию на 15:30 по местному времени курс составлял 1 335,7 воны за доллар.

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