Південнокорейський фондовий індекс упав на 3,59% — Korea Herald

У Південній Кореї 16 листопада 2026 року базовий індекс фондового ринку KOSPI знизився на 190,03 пункту, або 3,59%, до 5 100,5 пункту. Це стало третім поспіль днем падіння індексу. Як повідомляє Korea Herald, іноземні інвестори продавали акції технологічних компаній на тлі занепокоєння щодо перспектив індустрії штучного інтелекту.

Продажі технологічних акцій

Іноземні інвестори продали акції на чисту суму 1,38 трлн вон, інституційні інвестори — на 451,26 млрд вон. Водночас приватні інвестори купили папери на чисту суму 1,34 трлн вон.

Обсяг торгів становив 209,27 млн акцій вартістю 15,8 трлн вон, або близько 11,8 млрд доларів. Кількість акцій, що подешевшали, становила 612, тоді як 263 позиції зросли в ціні.

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Втрати найбільших компаній

Акції Samsung Electronics втратили 4,47% і закрилися на рівні 196 800 вон. Котирування виробника чипів SK hynix упали на 7,89% — до 1,12 млн вон. Samsung Electro-Mechanics подешевшала на 8,19%, а SK Square, материнська компанія SK hynix, — на 9,71%.

Акції Hyundai Motor знизилися на 1,48%. Південнокорейська вона зміцнилася на 1,9 вони щодо долара США: станом на 15:30 за місцевим часом курс становив 1 335,7 вони за долар.

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