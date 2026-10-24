Wczesnym rankiem w sobotę na Oceanie Spokojnym w pobliżu Vanuatu doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,9. Według Amerykańskiej Służby Geologicznej epicentrum znajdowało się około 197 kilometrów na zachód-północny zachód od Port-Olry. Głębokość ogniska wynosiła 10 kilometrów. W komunikacie odległość tę podano również jako 122 mile, a głębokość jako 6,2 mili.

Parametry trzęsienia ziemi

O trzęsieniu ziemi informuje Anadolu Agency, powołując się na Amerykańską Służbę Geologiczną. Według agencji wstrząs nastąpił w regionie Pacyfiku w pobliżu Vanuatu.

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Drugie trzęsienie ziemi

Później Amerykańska Służba Geologiczna umieściła na liście również trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,3. Zostało ono zarejestrowane o 02:35 czasu Greenwich, około 170 kilometrów na północny zachód od Port-Olry.

Głębokość ogniska drugiego trzęsienia ziemi również wynosiła 10 kilometrów. Ustalono dla niego zielony poziom alertu; według służby oznaczał on lekkie wstrząsy.

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