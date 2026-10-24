Рано утром в субботу в Тихом океане возле Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,9. По данным Геологической службы США, эпицентр находился примерно в 197 километрах к западу-северо-западу от Порт-Олри. Глубина очага составила 10 километров. В сообщении это расстояние также указано как 122 мили, а глубина — как 6,2 мили.

Параметры землетрясения

О землетрясении сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Геологическую службу США. По данным агентства, толчок произошел в тихоокеанском регионе возле Вануату.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Второе землетрясение

Позже Геологическая служба США также внесла в перечень землетрясение магнитудой 6,3. Оно было зафиксировано в 02:35 по Гринвичу примерно в 170 километрах к северо-западу от Порт-Олри.

Глубина очага второго землетрясения также составила 10 километров. Для него был установлен зеленый уровень оповещения; по данным службы, он предполагал легкое сотрясение.

Читай нас в