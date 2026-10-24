Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że Stany Zjednoczone zerwały negocjacje w sprawie tymczasowego porozumienia z Teheranem, jednak wezwał do podjęcia nowej próby jego zawarcia. Powiedział to w komentarzu wyemitowanym przez irańską telewizję państwową.

Wezwanie do powrotu do negocjacji

Według Pezeszkiana strony prowadziły negocjacje, ale Amerykanie zniszczyli ten proces. Jednocześnie podkreślił, że jego zdaniem należy wrócić do negocjacji i sfinalizować zawarcie porozumienia, informuje Asharq Al-Awsat.

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Oświadczenia Waszyngtonu

Portal zauważa, że w Waszyngtonie przygotowują się na możliwą długotrwałą konfrontację z Teheranem w związku z doniesieniami o prawdopodobieństwie nowych amerykańskich uderzeń na Iran przed lub po wyborach połówkowych do Kongresu USA. Prezydent USA Donald Trump oświadczył jednocześnie, że wojna może zakończyć się wkrótce.

Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz oświadczył, że Waszyngton może w najbliższym czasie utrzymać blokadę irańskich portów i zwiększać presję gospodarczą na Teheran. Wyraził także nadzieję, że Iran powróci do merytorycznych negocjacji w sprawie swojego programu jądrowego. Ambasador USA w Turcji Tom Barrack nie wykluczył amerykańskiego uderzenia na Iran już w najbliższy weekend.

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