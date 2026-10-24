Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Соединенные Штаты сорвали переговоры по временному соглашению с Тегераном, однако призвал предпринять новую попытку его заключить. Об этом он сказал в комментарии, который транслировало иранское государственное телевидение.

Призыв вернуться к переговорам

По словам Пезешкиана, стороны вели переговоры, но американцы разрушили этот процесс. В то же время он подчеркнул, что, по его мнению, следует вернуться к переговорам и завершить заключение соглашения, сообщает Asharq Al-Awsat.

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Заявления Вашингтона

Издание отмечает, что в Вашингтоне готовятся к возможному длительному противостоянию с Тегераном на фоне сообщений о вероятности новых американских ударов по Ирану до или после промежуточных выборов в Конгресс США. Президент США Дональд Трамп при этом заявлял, что война может завершиться в ближайшее время.

Посол США в ООН Майк Уолц заявил, что Вашингтон может сохранять блокаду иранских портов в ближайшей перспективе и усиливать экономическое давление на Тегеран. Он также выразил надежду, что Иран вернется к содержательным переговорам по своей ядерной программе. Посол США в Турции Том Баррак не исключил американского удара по Ирану уже в ближайшие выходные.

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