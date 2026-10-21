Prezydent Francji Emmanuel Macron przybył 21 października do Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej, gdzie ma spotkać się z księciem koronnym Mohammedem bin Salmanem. The Hindu informuje, że jest to pierwsza wizyta zachodniego przywódcy w królestwie od czasu, gdy Huti z Jemenu nasilili ataki na terytorium Arabii Saudyjskiej.

Oświadczenie Pałacu Elizejskiego

Administracja prezydenta Francji oświadczyła, że podróż ma zademonstrować solidarność Paryża z Arabią Saudyjską w obliczu ataków Huti. Poinformowano również, że wizyta ma kontynuować działania na rzecz zapewnienia i dywersyfikacji dostaw węglowodorów.

Podróż jest częścią tournée po krajach Zatoki Perskiej. Według publikacji francuski prezydent dąży do zapewnienia dostaw oleju napędowego i benzyny, aby obniżyć ceny energii we Francji. Rosnące koszty życia wywołały protesty i kryzys polityczny dla Macrona.

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Skutki ataków Huti

Według publikacji ataki Huti na Arabię Saudyjską osiągnęły w ostatnich tygodniach bezprecedensową skalę. Z ich powodu lotnisko w Rijadzie zostało zmuszone do wstrzymania działalności, a organizację dużej konferencji inwestycyjnej odroczono.

Próba zablokowania przez Huti saudyjskich portów również utrudnia eksport ropy z królestwa.

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