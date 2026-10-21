Президент Франции Эмманюэль Макрон 21 октября прибыл в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, где должен встретиться с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. The Hindu сообщает, что это первый визит западного лидера в королевство с тех пор, как хуситы из Йемена усилили атаки на территорию Саудовской Аравии.

Заявление Елисейского дворца

В администрации президента Франции заявили, что поездка должна продемонстрировать солидарность Парижа с Саудовской Аравией на фоне атак хуситов. Там также сообщили, что визит должен продолжить усилия по обеспечению и диверсификации поставок углеводородов.

Поездка является частью турне по странам Персидского залива. По данным издания, французский президент стремится обеспечить поставки дизельного топлива и бензина, чтобы снизить цены на энергоносители во Франции. Рост стоимости жизни вызвал протесты и политический кризис для Макрона.

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Последствия атак хуситов

По данным издания, в последние недели атаки хуситов на Саудовскую Аравию достигли беспрецедентного масштаба. Из-за них аэропорт Эр-Рияда был вынужден приостановить работу, а проведение крупной инвестиционной конференции отложили.

Попытка хуситов блокировать саудовские порты также осложняет экспорт нефти из королевства.

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