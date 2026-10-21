Президент Макрон прибув до Ер-Ріяда з візитом солідарності — The Hindu

Президент Франції Емманюель Макрон 21 жовтня прибув до Ер-Ріяда, столиці Саудівської Аравії, де має зустрітися зі спадкоємним принцом Мохаммедом бін Салманом. The Hindu повідомляє, що це перший візит західного лідера до королівства відтоді, як хусити з Ємену посилили атаки на територію Саудівської Аравії.

Заява Єлисейського палацу

В адміністрації президента Франції заявили, що поїздка має продемонструвати солідарність Парижа із Саудівською Аравією на тлі атак хуситів. Там також повідомили, що візит має продовжити зусилля щодо забезпечення та диверсифікації постачання вуглеводнів.

Поїздка є частиною турне країнами Перської затоки. За даними видання, французький президент прагне забезпечити постачання дизельного пального та бензину, щоб знизити ціни на енергоносії у Франції. Зростання вартості життя спричинило протести та політичну кризу для Макрона.

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Наслідки атак хуситів

За даними видання, останніми тижнями атаки хуситів на Саудівську Аравію досягли безпрецедентного масштабу. Через них аеропорт Ер-Ріяда був змушений припинити роботу, а проведення великої інвестиційної конференції відклали.

Спроба хуситів блокувати саудівські порти також ускладнює експорт нафти з королівства.

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