Британія засудила підпал будинку представника Далай-лами в ПАР — TimesLIVE

Посольство Великої Британії у Південно-Африканській Республіці засудило напад із підпалом на будинок та офіс представника Далай-лами Дхундупа Г'ялпо в районі Літтелтон-Менор міста Сентуріон. Дипмісія заявила, що насильство й залякування є неприйнятними, а також висловила підтримку захисту свободи релігії та переконань.

Реакція дипломатичних місій

У дописі в соцмережі X британське посольство зазначило, що підтримує ПАР у забезпеченні свободи релігії та переконань для всіх. Про реакцію британської дипмісії повідомляє TimesLIVE.

Верховна комісія Канади в ПАР також засудила напад на помешкання та офіс Г'ялпо. Канадські дипломати наголосили, що тибетські буддисти мають право сповідувати свою віру без страху, а ненависть чи насильство проти людей через їхню віру або переконання є неприйнятними.

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Розслідування поліції

Напад стався 14 жовтня приблизно о 23:15, повідомив Г'ялпо. За даними Daily Maverick, на територію помешкання кинули пляшки з бензином, через що будинок та офіс зазнали значних пошкоджень.

Речниця поліції провінції Гаутенг Бренда Муріділі підтвердила, що правоохоронці розслідують справу про підпал. За її словами, заявник перебував усередині будинку, почув звук розбитого вікна, після чого до приміщення почав проникати дим. Зрозумівши, що будинок горить, він розбив інше вікно та зміг утекти.

На місце прибули пожежники, які загасили вогонь. У розслідуванні беруть участь детективи та фахівці з огляду місця злочину. Станом на час публікації жодного підозрюваного не затримали, розслідування триває.

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