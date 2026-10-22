Посольство Великобритании в Южно-Африканской Республике осудило нападение с поджогом на дом и офис представителя Далай-ламы Дхундупа Гьялпо в районе Литтелтон-Мэнор города Центурион. Дипмиссия заявила, что насилие и запугивание неприемлемы, а также выразила поддержку защите свободы религии и убеждений.

Реакция дипломатических миссий

В публикации в соцсети X британское посольство отметило, что поддерживает ЮАР в обеспечении свободы религии и убеждений для всех. О реакции британской дипмиссии сообщает TimesLIVE.

Высокая комиссия Канады в ЮАР также осудила нападение на жилье и офис Гьялпо. Канадские дипломаты подчеркнули, что тибетские буддисты имеют право исповедовать свою веру без страха, а ненависть или насилие против людей из-за их веры или убеждений неприемлемы.

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Расследование полиции

Нападение произошло 14 октября примерно в 23:15, сообщил Гьялпо. По данным Daily Maverick, на территорию жилья бросили бутылки с бензином, из-за чего дому и офису был причинен значительный ущерб.

Представительница полиции провинции Гаутенг Бренда Муридили подтвердила, что правоохранители расследуют дело о поджоге. По ее словам, заявитель находился внутри дома, услышал звук разбитого окна, после чего в помещение начал проникать дым. Поняв, что дом горит, он разбил другое окно и смог спастись.

На место прибыли пожарные, которые потушили огонь. В расследовании участвуют детективы и специалисты по осмотру места преступления. По состоянию на момент публикации ни одного подозреваемого не задержали, расследование продолжается.

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