英国驻南非大使馆谴责了针对达赖喇嘛代表顿珠嘉波位于森图里恩利特尔顿庄园地区的住所和办公室的纵火袭击。该外交使团表示，暴力和恐吓不可接受，并表达了对保护宗教和信仰自由的支持。

外交使团的反应

英国大使馆在社交平台X上发文表示，支持南非为所有人保障宗教和信仰自由。TimesLIVE报道了英国外交使团的反应。

加拿大驻南非高级专员公署也谴责了针对嘉波住所和办公室的袭击。加拿大外交官强调，藏传佛教徒有权在不受恐惧的情况下践行其信仰，而因人们的信仰或理念而实施仇恨或暴力行为不可接受。

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警方调查

嘉波表示，袭击发生于10月14日约23时15分。据Daily Maverick报道，有人向该住所院内投掷了装有汽油的瓶子，导致房屋和办公室严重受损。

豪登省警方发言人布伦达·穆里迪利证实，执法人员正在调查一起纵火案。她说，报案人当时在屋内，听到窗户破碎的声音，随后烟雾开始进入室内。意识到房屋起火后，他打破另一扇窗户并成功逃出。

消防员赶到现场并扑灭了火灾。侦探和犯罪现场勘查专家正在参与调查。截至发稿时，尚未拘留任何嫌疑人，调查仍在进行中。

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