Ambasada Wielkiej Brytanii w Republice Południowej Afryki potępiła atak podpaleniowy na dom i biuro przedstawiciela Dalajlamy, Dhundupa Gyalpo, w dzielnicy Lyttelton Manor w mieście Centurion. Misja dyplomatyczna oświadczyła, że przemoc i zastraszanie są niedopuszczalne, oraz wyraziła poparcie dla ochrony wolności religii i przekonań.

Reakcja misji dyplomatycznych

W poście w serwisie X brytyjska ambasada zaznaczyła, że wspiera RPA w zapewnianiu wszystkim wolności religii i przekonań. O reakcji brytyjskiej misji dyplomatycznej informuje TimesLIVE.

Wysoka Komisja Kanady w RPA również potępiła atak na dom i biuro Gyalpo. Kanadyjscy dyplomaci podkreślili, że tybetańscy buddyści mają prawo wyznawać swoją wiarę bez strachu, a nienawiść lub przemoc wobec ludzi z powodu ich wiary albo przekonań są niedopuszczalne.

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Śledztwo policji

Do ataku doszło 14 października około godziny 23:15, poinformował Gyalpo. Według Daily Maverick na teren posesji rzucono butelki z benzyną, w wyniku czego dom i biuro doznały znacznych uszkodzeń.

Rzeczniczka policji prowincji Gauteng Brenda Muridili potwierdziła, że funkcjonariusze prowadzą śledztwo w sprawie podpalenia. Jak powiedziała, zgłaszający przebywał wewnątrz domu, usłyszał dźwięk tłuczonej szyby, po czym do pomieszczeń zaczął dostawać się dym. Gdy zrozumiał, że dom płonie, wybił inne okno i zdołał uciec.

Na miejsce przybyli strażacy, którzy ugasili pożar. W śledztwie uczestniczą detektywi i specjaliści od oględzin miejsca przestępstwa. Do czasu publikacji nie zatrzymano żadnych podejrzanych, a śledztwo trwa.

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