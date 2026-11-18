Prezydentka Mołdawii Maia Sandu oświadczyła, że wieczorem rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną kraju. Według niej jeden z bezzałogowców przeleciał nad Kiszyniowem, stolicą Mołdawii, i zaniepokoił mieszkańców. O oświadczeniu rozpowszechnionym we wtorek poinformował Cyprus Mail, powołując się na Reuters.

Oświadczenie w sprawie dronów

Sandu napisała o incydencie w mediach społecznościowych. Zaznaczyła, że przestrzeń powietrzną Mołdawii naruszyło kilka dronów, i nazwała je rosyjskimi. Prezydentka oświadczyła również, że wojna Rosji zagraża całej Europie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sankcje i obrona

Sandu oświadczyła, że Mołdawia opowiada się za pokojem i będzie nadal zabiegać o dalsze sankcje przeciwko Moskwie. Poinformowała także o zamiarze kraju dalszego wspierania Ukrainy. Osobno prezydentka zaznaczyła, że Mołdawia będzie rozwijać własną obronę wraz z partnerami.

Czytaj nas na