Президент Молдовы Майя Санду заявила, что вечером российские дроны нарушили воздушное пространство страны. По ее словам, один из беспилотников пролетел над Кишиневом, столицей Молдовы, и встревожил местных жителей. О заявлении, распространенном во вторник, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на Reuters.

Заявление о дронах

Санду написала об инциденте в социальных сетях. Она отметила, что воздушное пространство Молдовы нарушили несколько дронов, и назвала их российскими. Президент также заявила, что война России угрожает всей Европе.

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Санкции и оборона

Санду заявила, что Молдова выступает за мир и продолжит добиваться дальнейших санкций против Москвы. Она также сообщила о намерении страны и далее поддерживать Украину. Отдельно президент отметила, что Молдова будет укреплять собственную оборону вместе с партнерами.

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