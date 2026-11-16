Brazylijski kierowca Rafael Camara po raz drugi wystąpi w zespole Haas podczas Grand Prix Las Vegas w USA. 21-letni kierowca zastąpi Francuza Estebana Ocona i będzie partnerem Olivera Bearmana, informuje BBC Sport.

Drugi start Camary

Camara zadebiutował w amerykańskim zespole podczas poprzedniej rundy sezonu — Grand Prix São Paulo. W Brazylii zakwalifikował się na 13. pozycji, a ukończył wyścig jako ostatni w trudnych warunkach, gdy tor był na przemian mokry i suchy.

Kierowca ma zostać podstawowym zawodnikiem Haas w 2027 roku. Obecnie prowadzi w mistrzostwach Formuły 2, których sezon również zakończy się podczas dwóch kolejnych rund — w Katarze i Abu Zabi.

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Skład Haas na kolejne wyścigi

Według BBC Sport Ocon został zwolniony po konflikcie z szefem zespołu Haas Ayao Komatsu podczas Grand Prix Meksyku w ubiegłym miesiącu. Zespół nie ogłosił jeszcze, kto będzie jeździł u boku Bearmana w ostatnich wyścigach roku w Katarze i Abu Zabi.

Rezerwowy kierowca Haas Ryo Hirakawa, który zastępował Ocona w Meksyku, weźmie udział w pierwszym treningu w Las Vegas za kierownicą bolidu Bearmana. Camara powiedział, że doświadczenie w Brazylii było dla niego ważnym etapem nauki, a na nieznanym mu torze zamierza stopniowo poprawiać się przez cały weekend.

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