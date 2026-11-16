Бразильский гонщик Рафаэл Камара во второй раз выступит за команду Haas на Гран-при Лас-Вегаса в США. 21-летний пилот заменит француза Эстебана Окона и станет напарником Оливера Бермана, сообщает BBC Sport.

Второй старт Камары

Камара дебютировал за американскую команду на предыдущем этапе сезона — Гран-при Сан-Паулу. В Бразилии он квалифицировался 13-м, а финишировал последним в сложных условиях, когда трасса была то мокрой, то сухой.

Гонщик должен стать основным пилотом Haas в 2027 году. Сейчас он лидирует в чемпионате Формулы-2, сезон которого также завершится на двух следующих этапах — в Катаре и Абу-Даби.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Состав Haas на следующие гонки

По данным BBC Sport, Окона уволили после конфликта с руководителем Haas Аяо Комацу на Гран-при Мексики в прошлом месяце. Команда еще не объявила, кто будет выступать вместе с Берманом в финальных гонках года в Катаре и Абу-Даби.

Резервный пилот Haas Рё Хиракава, который заменял Окона в Мексике, проведет первую практику в Лас-Вегасе за рулем болида Бермана. Камара заявил, что опыт в Бразилии стал для него важным этапом обучения, а на новой для себя трассе он намерен постепенно прибавлять на протяжении всего уик-энда.

Читай нас в