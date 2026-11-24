Rumuńska Rada Konkurencji pod pewnymi warunkami zatwierdziła transakcję, w ramach której grupa energetyczna Premier Energy nabędzie regionalnego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej Distribuție Energie Oltenia w południowej części kraju. Spółkę sprzedaje fundusz inwestycyjny Macquarie Asset Management, informuje Romania Insider.

Wartość transakcji

Wartość transakcji szacowana jest na około 700 mln euro. Umowę ogłoszono 17 kwietnia. Zgoda rumuńskiego organu ochrony konkurencji przybliża Premier Energy do przejęcia Distribuție Energie Oltenia.

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Dystrybucja energii elektrycznej w siedmiu okręgach

Po przejęciu Premier Energy będzie kontrolować zarówno dostawcę energii elektrycznej Premier Energy Furnizare, jak i operatora sieci dystrybucyjnej Distribuție Energie Oltenia, znanego również jako DEO.

DEO ma monopol na dystrybucję energii elektrycznej w siedmiu rumuńskich okręgach: Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Argeș i Teleorman. Transakcję zatwierdzono pod pewnymi warunkami.

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