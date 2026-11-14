Szczyt Quad w Manili może odbyć się 17 listopada — The Hindu

Szczyt przywódców Quad — Indii, USA, Japonii i Australii — może odbyć się 17 listopada w Manili na Filipinach, na marginesie szczytów ASEAN. Poinformował o tym The Hindu, powołując się na źródła w Nowym Delhi.

Uczestnicy spotkania

W rozmowach mają wziąć udział premier Indii Narendra Modi, prezydent USA Donald Trump, premier Japonii Sanae Takaichi oraz premier Australii Anthony Albanese.

Według źródeł publikacji spotkanie może rozpocząć się wieczorem po przybyciu Trumpa do Manili. Może to być pierwszy szczyt Quad od 2024 roku oraz pierwsze spotkanie grupy w kraju, który nie należy do Quad.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oczekiwane tematy

Uczestnicy szczytu mogą omówić łańcuchy dostaw kluczowych minerałów i energii, a także bezpieczeństwo marynarzy — podaje publikacja.

Amerykańscy urzędnicy potwierdzili podróż Trumpa do Manili podczas briefingu dla mediów. Reuters poinformował, że ma on również wziąć udział w wielostronnym spotkaniu z przywódcami państw Quad.

Czytaj nas na