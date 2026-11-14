Саммит Quad в Маниле могут провести 17 ноября — The Hindu

Саммит лидеров Quad — Индии, США, Японии и Австралии — может состояться 17 ноября в Маниле, Филиппины, на полях саммитов АСЕАН. Об этом со ссылкой на источники в Нью-Дели сообщает The Hindu.

Участники встречи

Ожидается, что в переговорах примут участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Санаэ Такаити и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

По данным источников издания, встреча может начаться вечером после прибытия Трампа в Манилу. Это может быть первый саммит Quad с 2024 года и первая встреча объединения в стране, не входящей в Quad.

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Ожидаемые темы

Участники саммита, по информации издания, могут обсудить цепочки поставок критически важных минералов и энергии, а также безопасность моряков.

Американские чиновники во время брифинга для СМИ подтвердили поездку Трампа в Манилу. Как сообщило Reuters, он также должен принять участие в многосторонней встрече с лидерами стран Quad.

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