Саміт Quad у Манілі можуть провести 17 листопада — The Hindu

Саміт лідерів Quad — Індії, США, Японії та Австралії — може відбутися в Манілі, Філіппіни, 17 листопада на полях самітів АСЕАН. Про це з посиланням на джерела в Нью-Делі повідомляє The Hindu.

Учасники зустрічі

У переговорах, як очікується, візьмуть участь прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі та прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз.

За даними джерел видання, зустріч може розпочатися ввечері після прибуття Трампа до Маніли. Це може бути перший саміт Quad із 2024 року та перша зустріч об’єднання в країні, яка не входить до Quad.

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Очікувані теми

Учасники саміту, за інформацією видання, можуть обговорити ланцюги постачання критично важливих мінералів і енергії, а також безпеку моряків.

Американські посадовці під час брифінгу для медіа підтвердили поїздку Трампа до Маніли. Як повідомило Reuters, він також має взяти участь у багатосторонній зустрічі з лідерами країн Quad.

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