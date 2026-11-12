Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił wszystkie siedem skarg Polski dotyczących unijnego pakietu klimatycznego „Gotowi na 55”. Orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu, informuje RMF24.

Stanowisko Polski

Warszawa twierdziła, że daleko idące decyzje klimatyczne w Unii Europejskiej powinny być podejmowane jednomyślnie, a nie większością kwalifikowaną. Strona polska powoływała się także na możliwe naruszenie zasady solidarności energetycznej, nieproporcjonalność kosztów i nierówne traktowanie państw członkowskich.

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Argumenty Trybunału UE

Trybunał UE uznał sporne przepisy za zgodne z traktatami Unii Europejskiej. Zdaniem sądu ich głównym celem jest ochrona klimatu, a nie ingerencja w krajową politykę energetyczną państw członkowskich.

Trybunał odrzucił również argumenty Polski dotyczące solidarności energetycznej, kosztów i nierównego traktowania. Podkreślił, że instytucje UE mogą podejmować takie decyzje, nawet jeśli ich skutki są bardziej odczuwalne dla poszczególnych państw.

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