Trybunał UE oddalił wszystkie siedem polskich skarg na pakiet klimatyczny — RMF24
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił wszystkie siedem skarg Polski dotyczących unijnego pakietu klimatycznego „Gotowi na 55”. Orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu, informuje RMF24.
Stanowisko Polski
Warszawa twierdziła, że daleko idące decyzje klimatyczne w Unii Europejskiej powinny być podejmowane jednomyślnie, a nie większością kwalifikowaną. Strona polska powoływała się także na możliwe naruszenie zasady solidarności energetycznej, nieproporcjonalność kosztów i nierówne traktowanie państw członkowskich.
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Argumenty Trybunału UE
Trybunał UE uznał sporne przepisy za zgodne z traktatami Unii Europejskiej. Zdaniem sądu ich głównym celem jest ochrona klimatu, a nie ingerencja w krajową politykę energetyczną państw członkowskich.
Trybunał odrzucił również argumenty Polski dotyczące solidarności energetycznej, kosztów i nierównego traktowania. Podkreślił, że instytucje UE mogą podejmować takie decyzje, nawet jeśli ich skutki są bardziej odczuwalne dla poszczególnych państw.