Суд Европейского союза отклонил все семь жалоб Польши относительно климатического пакета ЕС «Готовы к 55». Решение является окончательным и не подлежит обжалованию, сообщает RMF24.

Позиция Польши

Варшава утверждала, что масштабные климатические решения в Европейском союзе должны были приниматься единогласно, а не квалифицированным большинством. Польская сторона также ссылалась на возможное нарушение принципа энергетической солидарности, несоразмерность расходов и неравное отношение к государствам-членам.

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Аргументы Суда ЕС

Суд ЕС признал спорные нормы соответствующими договорам Европейского союза. По мнению суда, их главной целью является защита климата, а не вмешательство в национальную энергетическую политику государств-членов.

Суд также отклонил аргументы Польши относительно энергетической солидарности, расходов и неравного отношения. Он подчеркнул, что институты ЕС могут принимать такие решения, даже если их последствия более ощутимы для отдельных стран.

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