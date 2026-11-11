Od 1 grudnia Tajwan zakaże używania wyrobów do podgrzewania tytoniu podczas lotów. Za naruszenie pasażerom może grozić do pięciu lat więzienia, zatrzymanie lub grzywna do 150 tys. dolarów tajwańskich — informuje Taipei Times, powołując się na tajwańską Administrację Lotnictwa Cywilnego.

Zakaz będzie obowiązywał przez cały lot

Zgodnie ze zaktualizowanymi przepisami pasażerom będzie zabronione używanie wyrobów do podgrzewania tytoniu na każdym etapie lotu. Obowiązujący zakaz używania papierosów elektronicznych w samolotach również pozostanie w mocy.

Administracja Lotnictwa Cywilnego oświadczyła, że zmiany mają dostosować przepisy lotnicze do ustawy o zapobieganiu szkodom powodowanym przez tytoń. Regulator wskazał również na potencjalne ryzyko pożaru i zadymienia związane z nowymi wyrobami tytoniowymi i nikotynowymi, a także na możliwy wzrost kosztów obsługi technicznej samolotów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Surowsze sankcje za skutki

Jeśli naruszenie spowoduje śmierć człowieka, sprawcy może grozić dożywotnie pozbawienie wolności lub co najmniej siedem lat więzienia. W przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przewidziano od trzech do 10 lat więzienia.

Pasażerom zalecono, aby przed wejściem na pokład sprawdzali odpowiednie zasady na stronach internetowych linii lotniczych lub przy stanowiskach odprawy. Na pokładzie papierosy elektroniczne, urządzenia do podgrzewania tytoniu, a także powiązane z nimi urządzenia i akcesoria muszą być wyłączone.

Czytaj nas na