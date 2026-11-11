Тайвань с 1 декабря запретит использовать изделия для нагревания табака во время авиарейсов. За нарушение пассажирам может грозить до пяти лет лишения свободы, задержание или штраф до 150 тысяч тайваньских долларов, сообщает Taipei Times со ссылкой на Управление гражданской авиации Тайваня.

Запрет будет действовать на протяжении всего полета

Согласно обновленным правилам, пассажирам будет запрещено использовать изделия для нагревания табака на любом этапе полета. Действующий запрет на использование электронных сигарет в самолетах также останется в силе.

Управление гражданской авиации заявило, что изменения должны привести авиационные правила в соответствие с Законом о предотвращении вреда от табака. Регулятор также указал на потенциальные риски пожара и задымления, связанные с новыми табачными и никотиновыми изделиями, а также на возможное увеличение расходов на техническое обслуживание самолетов.

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Более строгие санкции за последствия

Если нарушение приведет к смерти человека, виновному может грозить пожизненное лишение свободы или не менее семи лет лишения свободы. В случае тяжкого травмирования предусмотрено от трех до десяти лет лишения свободы.

Пассажирам посоветовали перед посадкой проверять соответствующие правила на сайтах авиакомпаний или на стойках регистрации. На борту электронные сигареты, устройства для нагревания табака, а также связанные с ними устройства и аксессуары должны быть выключены.

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