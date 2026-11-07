Według wstępnych danych dwie rakiety mogły trafić w irańską wyspę Keszm w rejonie Suzy. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na półoficjalną irańską agencję Tasnim.

Wstępne dane Tasnim

Tasnim oświadczyła w sobotę, że wstępne doniesienia wskazują na trafienie dwóch rakiet w wyspę Keszm na południu Iranu. Agencja dodała, że w tamtym momencie nie było oficjalnych informacji o możliwych zniszczeniach.

Tasnim zaznaczyła, że opublikuje dodatkowe szczegóły po potwierdzeniu incydentu przez odpowiednie władze.

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Relacje z rejonu Suzy

Wcześniej państwowa irańska agencja IRNA przekazała słowa lokalnych świadków. Według nich dwa pociski zaatakowały rejon Suzy na wyspie Keszm po tym, jak nad wyspą usłyszano dźwięk samolotu.

Jerusalem Post zaznaczył, że jest to rozwijająca się informacja. Dane dotyczące incydentu opierają się na doniesieniach irańskich agencji i relacjach świadków, a w chwili publikacji nie było oficjalnego potwierdzenia możliwych skutków.

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