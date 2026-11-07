По предварительным данным, две ракеты могли попасть по иранскому острову Кешм в районе Сузы. Об этом со ссылкой на полуофициальное иранское агентство Tasnim сообщает Jerusalem Post.

Предварительные данные Tasnim

Tasnim в субботу заявило, что первоначальные сообщения указывают на попадание двух ракет по острову Кешм на юге Ирана. Агентство добавило, что на тот момент официальной информации о возможных повреждениях не было.

В Tasnim отметили, что обнародуют дополнительные детали после подтверждения инцидента соответствующими органами власти.

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Свидетельства из района Сузы

Ранее государственное иранское агентство IRNA передало слова местных очевидцев. По их данным, два снаряда атаковали район Сузы на острове Кешм после того, как над островом услышали звук самолета.

Jerusalem Post отметил, что это развивающееся сообщение. Данные об инциденте основаны на сообщениях иранских агентств и свидетельствах очевидцев, а официального подтверждения возможных последствий на момент публикации не было.

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