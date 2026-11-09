Według Interia Sport Maksim Mirny może opuścić sztab szkoleniowy białoruskiej tenisistki Aryny Sabalenki. O możliwym odejściu Mirnego, jak pisze wydanie, poinformowały byłe tenisistki Dinara Safina i Anna Czakwetadze.

Praca Mirnego w sztabie

Mirny, były lider światowego rankingu w grze podwójnej, dołączył do zespołu Sabalenki przed rozpoczęciem sezonu 2026. Odpowiadał za rozwój gry tenisistki przy siatce oraz jej serwis. O tych obszarach pracy Mirnego wcześniej mówiła sama Sabalenka.

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Zmiany przed nowym sezonem

Przed rozpoczęciem WTA Finals Sabalenka oświadczyła również, że wznawia współpracę z psychologiem. Według jej słów specjalista będzie jej towarzyszył w najbliższych miesiącach. Interia Sport zaznacza, że nie musi to być jedyna zmiana w otoczeniu tenisistki przed następnym sezonem.

W 2026 roku Sabalenka dotarła do finału Australian Open, gdzie przegrała z Jeleną Rybakiną. Wygrała także turnieje w Indian Wells i Miami, jednak po triumfie w Miami nie zdobyła już żadnych tytułów. W finale US Open Białorusinka ponownie uległa Rybakinie.

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