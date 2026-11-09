По данным Interia Sport, Максим Мирный может покинуть тренерский штаб белорусской теннисистки Арины Соболенко. О возможном уходе Мирного, как пишет издание, сообщили бывшие теннисистки Динара Сафина и Анна Чакветадзе.

Работа Мирного в штабе

Мирный, бывшая первая ракетка мира в парном разряде, присоединился к команде Соболенко перед началом сезона 2026 года. Он отвечал за развитие игры теннисистки у сетки и её подачи. Об этих направлениях работы Мирного ранее рассказывала сама Соболенко.

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Изменения перед новым сезоном

Перед стартом WTA Finals Соболенко также заявила, что возобновляет сотрудничество с психологом. По её словам, специалист будет сопровождать её в ближайшие месяцы. Interia Sport отмечает, что это может быть не единственным изменением в окружении теннисистки перед следующим сезоном.

В 2026 году Соболенко дошла до финала Australian Open, где проиграла Елене Рыбакиной. Она также победила на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, однако после триумфа в Майами больше не завоёвывала титулов. В финале US Open белоруска вновь уступила Рыбакиной.

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