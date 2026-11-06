Deficyt handlowy Francji wzrósł do 7,3 mld euro — Anadolu Agency

Deficyt handlowy Francji we wrześniu wzrósł do 7,3 mld euro, osiągając najwyższy poziom od maja 2026 roku. W porównaniu z sierpniem różnica między importem a eksportem zwiększyła się o 1,3 mld euro. Jak informuje Anadolu Agency, wzrost kosztów energii przeważył nad pozytywnym efektem eksportu samolotów.

Import energii wzrósł

Import Francji we wrześniu zwiększył się o 2,4 mld euro — do 62,7 mld euro wobec 60,3 mld euro miesiąc wcześniej. Zakupy energii wzrosły o 0,9 mld euro, przede wszystkim z powodu zwiększenia zakupów produktów naftowych i węglowodorów naturalnych w związku ze wzrostem cen energii.

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Eksport samolotów wsparł dostawy

Eksport wzrósł o 1 mld euro — do 55,3 mld euro. Dostawy sprzętu transportowego zwiększyły się o 0,6 mld euro, głównie dzięki dostawom samolotów do krajów Bliskiego Wschodu.

Bilans handlowy Francji z Azją pogorszył się z powodu zwiększenia importu komputerów i urządzeń peryferyjnych. Deficyt w handlu z krajami obu Ameryk również się poszerzył w związku z większymi zakupami węglowodorów naturalnych w USA. Jednocześnie wzrosły deficyty w handlu z partnerami w UE oraz w europejskich krajach spoza UE. Bilans handlowy z Bliskim Wschodem poprawił się o 0,6 mld euro, a z Afryką — o 0,4 mld euro.

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