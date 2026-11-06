Торговый дефицит Франции вырос до 7,3 млрд евро — Anadolu Agency

Торговый дефицит Франции в сентябре вырос до 7,3 млрд евро, что стало самым высоким показателем с мая 2026 года. По сравнению с августом разрыв между импортом и экспортом увеличился на 1,3 млрд евро. Как сообщает Anadolu Agency, рост расходов на энергоносители перевесил положительный эффект от экспорта самолетов.

Импорт энергоносителей вырос

Импорт Франции в сентябре увеличился на 2,4 млрд евро — до 62,7 млрд евро против 60,3 млрд евро месяцем ранее. Закупки энергоносителей выросли на 0,9 млрд евро прежде всего из-за увеличения приобретения нефтепродуктов и природных углеводородов на фоне повышения цен на энергию.

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Экспорт самолетов поддержал поставки

Экспорт вырос на 1 млрд евро — до 55,3 млрд евро. Поставки транспортного оборудования увеличились на 0,6 млрд евро, преимущественно благодаря доставкам самолетов в страны Ближнего Востока.

Торговый баланс Франции с Азией ухудшился из-за увеличения импорта компьютеров и периферийного оборудования. Дефицит в торговле со странами Америки также расширился на фоне больших закупок природных углеводородов в США. В то же время дефициты в торговле с партнерами в ЕС и вне ЕС в Европе увеличились. Баланс в торговле с Ближним Востоком улучшился на 0,6 млрд евро, а с Африкой — на 0,4 млрд евро.

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