Торговельний дефіцит Франції зріс до 7,3 млрд євро — Anadolu Agency

У Франції торговельний дефіцит у вересні зріс до 7,3 млрд євро, що стало найвищим показником із травня 2026 року. Порівняно із серпнем розрив між імпортом та експортом збільшився на 1,3 млрд євро. Як повідомляє Anadolu Agency, зростання витрат на енергоносії переважило позитивний ефект від експорту літаків.

Імпорт енергоносіїв зріс

Імпорт Франції у вересні збільшився на 2,4 млрд євро — до 62,7 млрд євро проти 60,3 млрд євро місяцем раніше. Закупівлі енергоносіїв зросли на 0,9 млрд євро насамперед через збільшення придбання нафтопродуктів і природних вуглеводнів на тлі підвищення цін на енергію.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Експорт літаків підтримав поставки

Експорт зріс на 1 млрд євро — до 55,3 млрд євро. Поставки транспортного обладнання додали 0,6 млрд євро, переважно завдяки доставкам літаків до країн Близького та Середнього Сходу.

Торговельний баланс Франції з Азією погіршився через збільшення імпорту комп’ютерів і периферійного обладнання. Дефіцит у торгівлі з країнами Америки також розширився на тлі більших закупівель природних вуглеводнів у США. Водночас дефіцити в торгівлі з партнерами в ЄС і поза ЄС у Європі збільшилися. Баланс у торгівлі з Близьким та Середнім Сходом покращився на 0,6 млрд євро, а з Африкою — на 0,4 млрд євро.

Читай нас у