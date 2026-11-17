Prezydent USA Donald Trump podczas konferencji prasowej w Manili na Filipinach odrzucił obawy dotyczące serii technicznych zakłóceń w Stanach Zjednoczonych. Zapytany przez dziennikarzy, czy niepokoją go te incydenty, odpowiedział, że to „życie”.

Reakcja Trumpa

Trump stwierdził, że takie sytuacje zdarzają się „kiedy jest się wielkim i potężnym, kiedy ma się wszystkie pieniądze”, i dodał, że wszystko jest w porządku. Jak informuje Rolling Stone, prezydent przybył do Manili w ramach podróży po krajach Azji Południowo-Wschodniej.

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Zakłócenia w USA

Według publikacji, przed oświadczeniem Trumpa w USA doszło do nadzwyczajnego ogólnokrajowego wstrzymania lotów, które nadal wpływało na transport lotniczy przed Świętem Dziękczynienia. W ubiegłym tygodniu doszło do globalnej awarii usługi pocztowej Microsoft Outlook, a w poniedziałek banki Wells Fargo i JPMorgan Chase informowały o rozległych zakłóceniach.

Linie lotnicze United Airlines również poinformowały o poważnej awarii systemu, która dodatkowo utrudniła podróże po wstrzymaniu lotów. Po wystąpieniu Trumpa użytkownicy zgłaszali problemy ze stroną internetową Charles Schwab. CNN poinformowało także, że tajna wewnętrzna sieć komunikacyjna amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego nie działała.

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