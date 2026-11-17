Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Маниле на Филиппинах отверг обеспокоенность из-за серии технических сбоев в Соединенных Штатах. На вопрос журналистов, беспокоят ли его эти инциденты, он ответил, что это «жизнь».

Реакция Трампа

Трамп заявил, что подобные ситуации случаются, «когда ты большой и могущественный, когда у тебя есть все деньги», и добавил, что все в порядке. Как сообщает Rolling Stone, президент прибыл в Манилу в рамках поездки по странам Юго-Восточной Азии.

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Сбои в США

По данным издания, перед заявлением Трампа в США произошло экстренное общенациональное приостановление полетов, которое продолжало влиять на авиаперевозки в преддверии Дня благодарения. На прошлой неделе глобальный сбой произошел в почтовом сервисе Microsoft Outlook, а в понедельник о масштабных перебоях сообщили банки Wells Fargo и JPMorgan Chase.

Авиакомпания United Airlines также сообщила о масштабном системном сбое, который дополнительно осложнил поездки после приостановления полетов. После выступления Трампа пользователи сообщали о проблемах с сайтом Charles Schwab. CNN также сообщил, что засекреченная внутренняя сеть связи Агентства национальной безопасности США не работала.

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