Trump o pośrednich negocjacjach USA z Iranem — Jerusalem Post

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek w pobliżu Białego Domu, że Stany Zjednoczone kontynuują pośrednie negocjacje z Iranem. Według niego USA czynią „bardzo dobre” postępy w kontaktach z Teheranem.

Oświadczenie Trumpa

Trump powiedział dziennikarzom, że Stany Zjednoczone prowadzą negocjacje z Iranem już od pewnego czasu. Oświadczył również, że USA nie straciły żołnierzy przez sześć lub siedem miesięcy, i wspomniał o otwarciu Cieśniny Ormuz. Amerykański prezydent przedstawił te tezy jako własne oświadczenia.

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Propozycje za pośrednictwem Kataru

Jak donosi Jerusalem Post, Iran, według The New York Times, rozważa propozycje dotyczące możliwego porozumienia z USA. Według informacji opublikowanych przez gazetę w czwartek propozycje przekazali pośrednicy w Katarze.

Jerusalem Post zaznacza, że kontakty między Waszyngtonem a Teheranem odbywają się pośrednio. Publikacja określiła tę informację również jako rozwojową.

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