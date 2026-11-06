Трамп заявив про непрямі переговори США з Іраном — Jerusalem Post

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю біля Білого дому заявив, що Сполучені Штати продовжують непрямі переговори з Іраном. За його словами, США «дуже добре» просуваються у контактах із Тегераном.

Заява Трампа

Трамп сказав журналістам, що Сполучені Штати ведуть переговори з Іраном уже певний час. Він також заявив, що США не втрачали військовослужбовців протягом шести або семи місяців, і згадав про відкриття Ормузької протоки. Ці тези американський президент озвучив як власні заяви.

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Пропозиції через Катар

Як повідомляє Jerusalem Post, Іран, за даними The New York Times, розглядає пропозиції щодо можливої угоди зі США. За інформацією газети, опублікованою у четвер, пропозиції передали посередники в Катарі.

Jerusalem Post зазначає, що контакти між Вашингтоном і Тегераном відбуваються непрямо. Видання також назвало це повідомлення таким, що розвивається.

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