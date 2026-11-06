Трамп заявил о непрямых переговорах США с Ираном — Jerusalem Post

Президент США Дональд Трамп в пятницу возле Белого дома заявил, что Соединенные Штаты продолжают непрямые переговоры с Ираном. По его словам, США «очень хорошо» продвигаются в контактах с Тегераном.

Заявление Трампа

Трамп сказал журналистам, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном уже некоторое время. Он также заявил, что США не теряли военнослужащих в течение шести или семи месяцев, и упомянул об открытии Ормузского пролива. Эти тезисы американский президент озвучил как собственные заявления.

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Предложения через Катар

Как сообщает Jerusalem Post, Иран, по данным The New York Times, рассматривает предложения относительно возможного соглашения с США. Согласно информации газеты, опубликованной в четверг, предложения передали посредники в Катаре.

Jerusalem Post отмечает, что контакты между Вашингтоном и Тегераном происходят непрямым образом. Издание также назвало это сообщение развивающимся.

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