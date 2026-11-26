Turcja i Arabia Saudyjska podpisały memorandum o porozumieniu w celu wzmocnienia współpracy w przemyśle obronnym, poinformowała Anadolu Agency. O zawarciu dokumentu w serwisie społecznościowym X poinformował szef tureckiego Urzędu Przemysłu Obronnego Haluk Görgün.

Technologie obronne

Według Görgüna stronami memorandum zostały turecki Urząd Przemysłu Obronnego oraz saudyjski Generalny Urząd Rozwoju Obronnego. Dokument podpisano z prezesem saudyjskiego urzędu, Falehem bin Abdullahem Al-Suleymanem.

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Memorandum przewiduje współpracę w zakresie badań, rozwoju i innowacji w dziedzinie technologii i systemów obronnych oraz wojskowych. Görgün wyraził nadzieję, że porozumienie będzie korzystne dla obu państw, i podziękował Al-Suleymanowi oraz towarzyszącej mu delegacji za wizytę.

Reakcja na atak w Rijadzie

Osobno turecki urzędnik przekazał Arabii Saudyjskiej kondolencje i wyrazy solidarności po ataku wymierzonym w Dzielnicę Finansową Króla Abdullaha w Rijadzie. Görgün potępił atak i zadeklarował wsparcie dla narodu Arabii Saudyjskiej.

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