Турция и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании для усиления сотрудничества в оборонной промышленности, сообщает Anadolu Agency. О заключении документа в социальной сети X заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн.

Оборонные технологии

По словам Гёргюна, сторонами меморандума стали Управление оборонной промышленности Турции и Генеральное управление оборонного развития Саудовской Аравии. Документ был подписан с президентом саудовского ведомства Фалехом бин Абдуллой Аль-Сулейманом.

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Меморандум предусматривает сотрудничество в исследованиях, разработках и инновациях в сфере оборонных и военных технологий и систем. Гёргюн выразил надежду, что договоренность будет полезна для обеих стран, и поблагодарил Аль-Сулеймана и сопровождавшую его делегацию за визит.

Реакция на атаку в Эр-Рияде

Отдельно турецкий чиновник передал Саудовской Аравии соболезнования и солидарность после атаки, направленной против Финансового района короля Абдаллы в Эр-Рияде. Гёргюн осудил нападение и заявил о поддержке народа Саудовской Аравии.

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