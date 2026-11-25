W belgijskim Charleroi otwarto największy w Europie zakład produkujący satelity. Przedsiębiorstwem, nazywanym megafabryką, zarządza belgijska firma Aerospacelab. W otwarciu uczestniczył król Belgii Filip, informuje Tagesschau.

Zdolność produkcyjna do 500 satelitów rocznie

Powierzchnia nowego zakładu wynosi około 20 tys. metrów kwadratowych. Jego zdolność produkcyjna to około 500 satelitów rocznie. W Aerospacelab oświadczyli, że jest to największa fabryka satelitów w Europie i jedna z największych na świecie.

Pracownicy mają rozpocząć pracę w styczniu, a uruchomienie produkcji planowane jest najpóźniej do końca 2028 roku. Dyrektor generalny Aerospacelab Benoît Deper oświadczył, że od 2018 roku firma przekształciła się z małego startupu w ważnego uczestnika zapewniania europejskiej suwerenności w kosmosie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Satelity dla sieci UE

W fabryce mają być między innymi produkowane satelity dla projektu Unii Europejskiej Iris-2. We wrześniu Aerospacelab i jej partnerzy otrzymali kontrakt o wartości 2,4 mld euro na produkcję 264 z 348 satelitów tego systemu komunikacyjnego.

Satelity będą umieszczane na niskich i średnich orbitach. UE dąży do stworzenia do 2030 roku własnej zabezpieczonej sieci komunikacyjnej w kosmosie, aby zmniejszyć zależność od takich usług jak amerykański Starlink.

Czytaj nas na