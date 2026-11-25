В бельгийском Шарлеруа открыли крупнейший в Европе завод по производству спутников. Предприятием, которое называют мегазаводом, управляет бельгийская компания Aerospacelab. На открытии присутствовал король Бельгии Филипп, сообщает Tagesschau.

Мощность до 500 спутников в год

Площадь нового предприятия составляет около 20 тысяч квадратных метров. Его производственная мощность — примерно 500 спутников ежегодно. В Aerospacelab заявили, что это крупнейший спутниковый завод в Европе и один из крупнейших в мире.

Сотрудники должны приступить к работе в январе, а производство планируют запустить не позднее конца 2028 года. Генеральный директор Aerospacelab Бенуа Депер заявил, что с 2018 года компания превратилась из небольшого стартапа в важного участника обеспечения европейского суверенитета в космосе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спутники для сети ЕС

На заводе, в частности, должны производить спутники для проекта Европейского Союза Iris-2. В сентябре Aerospacelab и ее партнеры получили контракт на 2,4 миллиарда евро для производства 264 из 348 спутников этой коммуникационной системы.

Спутники будут размещать на низких и средних орбитах. ЕС стремится к 2030 году создать собственную защищенную коммуникационную сеть в космосе, чтобы уменьшить зависимость от таких сервисов, как американский Starlink.

Читай нас в